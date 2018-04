Haas é surpreendido por lituano na estreia em Houston Depois de exibir grande fase no piso sintético do Masters 1.000 de Miami, onde eliminou o sérvio Novak Djokovic e foi até as semifinais, o alemão Tommy Haas acabou sendo surpreendido logo em sua estreia no Torneio de Houston. Cabeça de chave número 2 da competição norte-americana, ele caiu diante do lituano Ricardas Berankis, 77.º colocado do ranking mundial, por 2 sets a 0, com duplo 6/3, em jogo válido pela rodada noturna desta quinta-feira.