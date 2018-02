Haas elimina González e enfrenta Murray nas quartas O alemão Tommy Haas, cabeça-de-chave número 9, se classificou para disputar as quartas-de-final do Master Series de Indian Wells, o primeiro da temporada, após vencer nas oitavas o chileno Fernando González. Haas só precisou de uma hora para vencer González, o quinto cabeça-de-chave, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Com um primeiro serviço eficiente e um jogo agressivo, o alemão não deu chances a um González impreciso. Tommy Haas enfrentará nas quartas-de-final o britânico Andy Murray, que venceu o russo Nikolay Davydenko, quarto cabeça-de-chave, por 7/6 (7/3) e 6/4.