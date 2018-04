Haas elimina Ríos na Austrália O tenista alemão Tommy Haas derrotou nesta quarta-feira o chileno Marcelo Ríos por 3 sets 1, com parciais de 7-6 (7/2), 6-4, 6-7 (2/7) e 7-6 (7/5) e está classificado para as semifinais do Aberto da Austrália. Após três horas e 15 minutos de jogo, Haas garantiu a vitória e vai enfrentar na próxima rodada o vencedor do jogo entre o russo Marat Safin e o sul-africano Wayne Ferreira.