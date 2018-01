Haas está fora do Aberto da Austrália O tenista alemão Thommy Haas anunciou neste sábado que não vai disputar o Aberto de Austrália, marcado para o início de janeiro, nem a primeira fase do Grupo Mundial da Copa Davis, em fevereiro, quando a Alemanha enfrenta a Argentina. O jogador foi submetido a uma pequena cirurgia no ombro e deverá voltar às quadras apenas no torneio de Indian Wells, no início de março, segundo explicou o procurador Stefan Fueg. "Tommy está muito decepcionado, porque gostaria muito de jogar em Melbourne (Austrália), mas infelizmente foi obrigado a alterar os planos para este ano que vem", afirmou.