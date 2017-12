Haas ganha de Sampras e é campeão O tenista alemão Tommy Haas conseguiu uma grande vitória sobre o norte-americano Pete Sampras, neste domingo, e conquistou o título do Torneio de Long Island, nos Estados Unidos. Na decisão, Haas ganhou por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/2. Este foi o segundo título de Haas, de 23 anos, na temporada. Há 8 meses, ele venceu também o Torneio de Adelaide. Já Sampras segue sofrendo com o jejum neste ano. Não foi campeão ainda - não ganha desde Wimbledon 2000 - e perdeu as três finais que disputou.