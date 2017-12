Haas será o adversário de Guga O tenista alemão Tommy Haas será o adversário do brasileiro Gustavo Kuerten na segunda rodada do Masters Series de Cincinnati, em jogo programado para esta quarta-feira. Hoje, Haas venceu o norte-americano Chris Woodruff por 2 sets a 0 (6/4 e 6/2). Em outros jogos desta terça-feira, o alemão Nicolas Kiefer derrotou o sueco Thomas Enqvist por 2 a 0 (6/4 e 6/0), o holandês Sjeng Schalken ganhou do sul-africano Wayne Ferreira com um duplo 6/4 e o francês Fabrice Santoro eliminou seu compatriota Jerome Golmard por 6/3 e 7/6 (7/5).