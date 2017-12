Haas, um velho freguês de Guga Motivado na busca de mais um título importante na carreira, Gustavo Kuerten enfrenta nesta quarta-feira um já conhecido, porém perigoso, freguês do circuito internacional: o alemão Tommy Haas, adversário que Guga já bateu por quatro vezes e perdeu apenas uma. Agora, o jogo é válido pela segunda rodada do Masters Series de Cincinnati, competição que pode levar o brasileiro a unificar novamente os dois rankings da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), o de entradas, em que é o número 1, e o da corrida dos campeões. Beneficiado pela derrota de Andre Agassi ainda na primeira rodada para o argentino Gaston Gaudio, por 6/4 e 7/6 (7/3), Guga precisa descontar uma diferença de 40 pontos com o norte-americano para colocar-se no topo da lista da corrida dos campeões. Para isso, precisa chegar às semifinais do torneio. Neste caso, voltaria a conseguir o feito que já obteve depois do tricampeonato de Roland Garros. O jogo de Guga, número 1 do mundo e 2 da corrida, com Haas, 16º e 22º, respectivamente, será o sexto duelo entre os dois tenistas. A única vitória do alemão aconteceu no ano passado do Masters Series de Indian Wells, em quadras bem semelhantes a estas de Cincinnati. Venceu em dois tiebreakers. Kuerten ganhou em 98 em Roma (6/4 e 6/2), em 99, em Cincinnati (7/5 e 7/5); em 2001, em Montecarlo (6/7, 6/3 e 6/3); e recentemente em Los Angeles, por 6/3 e 6/3. "Acho que esta partida não vai ser muito diferente das outras", contou Guga. "Nos conhecemos bem, um sabe o que o outro vai fazer e só posso dizer que estou muito motivado para este jogo e para fazer uma bela campanha neste campeonato." Calor - Altas temperaturas e muita umidade estão levando os jogadores a passarem por dificuldades nas quadras de Cincinnati. Na rodada desta terça-feira, os organizadores até resolveram colocar ventiladores ao lado das cadeiras dos tenistas para se recuperarem melhor nos intervalos. O croata Goran Ivanisevic, campeão de Wimbledon, quase perdeu o jogo por mal estar e outros também não renderam o habitual nível em condições tão difíceis. Por isso, nesta terça-feira, o técnico Larri Passos levou Guga para longe do sol. Intensificou os treinamentos físicos, com mais de três horas de musculação, e outros exercícios para melhorar o resistência do tenista e aumentar suas chances de suportar o calor. Esta preparação pode ser uma arma para Guga vencer num torneio em que muitos favoritos, como Agassi já caíram. Outro foi o russo Marat Safin, eliminado pelo argentino Guillermo Cañas por 6/3 e 6/3. Pete Sampras sobreviveu com vitória sobre Nicolas Lapentti por 6/3 e 6/2, mas ao final do jogo debruçou-se sobre a rede, como se não agüentasse mais ficar em pé. Enquanto isso, o australiano Patrick Rafter mostrou melhor forma ao superar o espanhol Albert Portas por 7/5 e 6/3.