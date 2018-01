Haas vence Arazi em Stuttgart O tenista alemão Tommy Haas derrotou nesta quinta-feira o marroquino Hicham Arazi por 2 sets a 1, com parciais de 4-6, 6-3 e 7-6 (7/1) e vai enfrentar nas quartas-de-final do Torneio de Stuttgart o inglês Tim Henman. Na outra partida, o russo Yevgeny Kafelnikov bateu o checo Jiri Novak por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-4. Outros resultados: Wayne Ferreira (RSA) venceu Sebastien Grosjean (FRA) por 6/3, 3/6, 7/6 (9/7) Max Mirnyi (BLR) venceu Goran Ivanisevic (CRO) por 4-6, 7-6 (8-6), 7-6 (10-8)