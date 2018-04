Haas vence Federer e se classifica O sul-africano Wayne Ferreira avançou para as quartas-de-final do Aberto da Austrália ao derrotar hoje o espanhol Albert Costa por 3 sets a 2, parciais de 4/6, 6/4, 6/4, 6/7 (4/7) e 9/7, em um jogo que durou mais de 4 horas. Em outros jogos pelas oitavas de final da competição, o alemão Tommy Haas derrotou o suiço Roger Federer por 3 sets a 2, parciais de 7/6 (3), 4/6, 3/6, 6/4, 8/6, e vai enfrentar o chileno Marcelo Ríos, que venceu o equatoriano Nicolas Lapentti por 3 sets a zero, parciais de 7/5, 6/1, 6/4. Amanhã, também jogarão pelas quartas de final os suecos Jonas Bjorkman e Thomas Johansson. Bjorkman classificou-se ao vencer Tim Henman por 3 sets a 0, e Johansson derrotou Adrian Voinea por 3 sets a 1. O checo Jiri Novak, que venceu Dominik Hrbaty por 3 sets a 1, enfrenta agora o austríaco Stefan Koubek.