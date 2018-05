Halep avança às quartas em Madri e seguirá no topo da WTA após queda de Wozniacki

Simona Halep avançou às quartas de final do Torneio de Madri ao vencer a checa Kristyna Pliskova por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, nesta quarta-feira, quando também ganhou um outro bom motivo para comemorar. A tenista romena assegurou a sua permanência na liderança do ranking mundial pelo menos até o término desta semana com a eliminação da dinamarquesa Caroline Wozniacki em outro duelo deste dia de confrontos da competição realizada em quadras de saibro na capital espanhola.

Atual bicampeã deste importante evento de preparação para Roland Garros, Grand Slam que começa no próximo dia 21, em Paris, Halep poderia deixar a ponta da listagem da WTA em caso de título de Wozniacki em Madri. Entretanto, a vice-líder do ranking deu adeus ao torneio ao ser arrasada pela holandesa Kiki Bertens, 20ª colocada, por duplo 6/2.

Com a vitória sobre a atual 94ª tenista do mundo, Halep avançou para enfrentar na próxima fase a também checa Karolina Pliskova, irmã gêmea de Kristyna, que em outra partida do dia superou a norte-americana Sloane Stephens por 6/2 e 6/3.

A romena confirmou favoritismo com tranquilidade nesta quarta-feira ao confirmar todos os seus saques e aproveitar três das sete chances que teve de quebrar o serviço de sua adversária, que neste ano já havia sido batida pela número 1 do mundo no Torneio de Indian Wells, nos Estados Unidos, e em 2017 foi eliminada pela romena justamente nesta competição madrilenha.

Wozniacki, por sua vez, havia vencido os três duelos anteriores que travou com Kiki Bertens no circuito profissional, sendo o último deles na campanha que a levou ao título do Aberto da Austrália deste ano. Porém, nesta quarta a dinamarquesa decepcionou ao ter o seu saque quebrado em cinco oportunidades pela holandesa e ao converter apenas um de sete break points.

Assim, Wozniacki caiu em sets diretos após apenas 60 minutos e viu Bertens avançar às quartas de final, fase em que a surpresa holandesa terá pela frente a ganhadora da partida entre a russa Marina Sharapova e a francesa Kristina Mladenovic, também prevista para ser encerrada nesta quarta-feira em Madri.

Em outro duelo já terminado neste dia de disputas da chave feminina de simples, a francesa Caroline Garcia também assegurou classificação às quartas de final ao bater a alemã Julia Görges por 6/2 e 6/4. A sua próxima rival será a vencedora do duelo entre a espanhola Carla Suárez Navarro e a norte-americana Bernarda Pera.