Simona Halep bate Errani e vai à final do Torneio de Toronto

A romena Simona Halep confirmou o seu favoritismo e se classificou neste sábado para a final do Torneio de Toronto. A número 3 do mundo derrotou a italiana Sara Errani, 17ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com um duplo 6/4, em 1 hora e 35 minutos.

O duelo deste sábado foi o quarto entre Halep e Errani, sendo o terceiro vencido pela romena. Agora ela aguarda a definição da sua adversária na final, que sairá do confronto entre a norte-americana Serena Williams e a suíça Belinda Bencic.

Neste sábado, Halep entrou em quadra para buscar a vaga na decisão após um duelo em que oscilou bastante, pelas quartas de final, em que levou um "pneu" da polonesa Agnieszka Radwanska, mas depois se recuperou para avançar em Toronto.

Dessa vez, porém, Halep foi mais consistente e fechou o primeiro set em 6/4 após trocar quebras de serviço entre o terceiro e o quinto game com Errani, sendo duas favoráveis a ela.

O início do segundo set teve três quebras de saque, sendo duas para Halep, que chegou a abrir 3/1. Errani converteu um break point no oitavo game, mas perdeu seu serviço em seguida. No décimo game, ela ainda salvou quatro match points antes de sucumbir e ver Halep voltar a aplicar 6/4, avançando à final em Toronto.