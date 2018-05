Halep confirma favoritismo contra francesa e vai às semifinais em Roma

A romena Simona Halep confirmou o favoritismo e garantiu vaga nas semifinais do Torneio de Roma nesta sexta-feira. A líder do ranking mundial levou a melhor sobre a francesa Caroline Garcia, número 7 do mundo, ao vencer por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, e se manteve na briga pelo título no saibro da capital italiana.

Mesmo diante de uma adversária do Top 10, Halep não teve maiores dificuldades para confirmar o favoritismo. Em ótima fase, a líder do ranking precisou de somente 1h14min para despachar a cabeça de chave número 7 de Roma.

Halep chegou à quarta vitória em cinco partidas diante de Garcia. Para isso, atacou intensamente o serviço da adversária e teve nada menos do que 16 break points, dos quais confirmou sete. Por outro lado, a romena encontrou problemas no saque e foi quebrada em três oportunidades.

Mesmo assim, Halep segue em busca de seu segundo título em 2018, o 17.º da carreira. Ela também deve abrir vantagem no ranking da WTA para a vice-líder, a dinamarquesa Caroline Wozniacki, que foi eliminada nas quartas de final nesta sexta.

Agora, Halep terá uma ex-número 1 do mundo pela frente, na luta por uma vaga na decisão em Roma. Ela vai encarar a russa Maria Sharapova, atual 40.ª colocada do ranking, que derrotou nesta sexta a letã Jelena Ostapenko, cabeça de chave número 5 da competição, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (6/8), 6/4 e 7/5.

Na outra semifinal, a estoniana Anett Kontaveit, número 26 do mundo, justamente a algoz de Wozniacki, vai duelar com a ucraniana Elina Svitolina, quarta cabeça de chave em Roma e atual campeã do torneio, que derrotou nesta sexta a alemã Angelique Kerber.