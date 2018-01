Halep tira Azarenka e encara Pennetta na semifinal no US Open

Em uma das melhores partidas da chave feminina do US Open, a romena Simona Halep superou a bielo-russa Victoria Azarenka nesta quarta-feira e garantiu seu lugar na semifinal. Nem mesmo a paralisação da partida no terceiro set, em razão da chuva, afetou a regularidade da atual número dois do mundo, que fechou o jogo por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/4, em 2h40min.

Em sua primeira semifinal em Nova York, Halep vai enfrentar outra experiente tenista, a italiana Flavia Pennetta, que surpreendeu ao eliminar a checa Petra Kvitova também nesta quarta. A romena chegará para este confronto com retrospecto negativo, apesar do favoritismo. Pennetta venceu três das quatro partidas que disputou contra Halep. Mas a vice-líder do ranking levou a melhor no último jogo, neste ano.

Para entrar na briga por uma vaga na grande decisão, Halep precisou ser regular durante todo o jogo, mesmo no segundo set, quando Azarenka empatou a partida. Ela foi superior no saque, no fundo de quadra, na rede e nos momentos mais importantes da partida.

Azarenka, por sua vez, sobrou em hesitação. Foram seis duplas faltas e 42 erros não forçados, mais que o dobro dos 19 de Halep. A romena falhou menos mesmo arriscando mais. Registrou 40 bolas vencedoras, contra 38 da bielo-russa, que já foi finalista duas vezes em Nova York.

O bom volume de jogo foi mantido mesmo depois de ficar fora da quadra por cerca de 1h30min, por causa da chuva. Com a retomada da partida, ela se manteve melhor nos pontos decisivos e faturou a quebra de saque determinante no sétimo game do terceiro set, ao abrir 4/3. Em seguida, confirmou seus games e sacramentou a vitória.

Halep voltará à quadra nesta quinta-feira para as partidas de semifinal. A outra partida que vale vaga na decisão terá a local Serena Williams e a italiana Roberta Vinci. A final feminina está marcada para o sábado.