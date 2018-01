Halep e Ivanovic ganham e vão às oitavas de final em Toronto

Em dia de "zebras" no Torneio de Toronto, a romena Simona Halep e a sérvia Ana Ivanovic avançaram em sets diretos às oitavas de final sem dar espaço para surpresas na competição canadense. Segunda cabeça de chave, Halep foi quem teve mais facilidade, ao superar a ex-número 1 Jelena Jankovic, da Sérvia, por 6/3 e 6/4. Halep levou a melhor sobre a experiente rival sem ter seu saque quebrado. Dominou desde o início da partida e mostrou estar em boa forma para alcançar as fases finais da chave canadense. Sua próxima adversária sairá do confronto entre a alemã Angelique Kerber, campeã em Stanford, na semana passada, e a porto-riquenha Monica Puig.

Enquanto a sérvia Jankovic se despedia de Toronto, sua compatriota Ana Ivanovic garantia vaga nas oitavas. Para tanto, venceu a bielo-russa Olga Govortsova por 6/4 e 7/6 (7/4). Oscilando, principalmente no saque, Ivanovic teve certa dificuldade para fechar o jogo, após 1h53min.

Em busca das quartas de final, Ivanovic vai encarar a eslovena Polona Hercog, responsável por uma das "zebras" do dia. Ela derrotou a russa Ekaterina Makarova, 11ª cabeça de chave, por 6/2, 6/7 (2/7) e 7/5. A checa Lucie Safarova e a espanhola Garbiñe Muguruza também decepcionaram. A sétima cabeça de chave caiu diante da russa Daria Gavrilova, de virada, pelo placar de 4/6, 7/5 e 7/5. A tenista da Rússia enfrentará nas oitavas a italiana Roberta Vinci, que avançou ao derrotar a croata Mirjana Lucic-Baroni por duplo 6/3.

Muguruza, por sua vez, hesitou contra a ucraniana Lesia Tsurenko. A finalista em Wimbledon acabou sendo eliminada em sets diretos, com parciais de 7/5 e 6/1. Tsurenko vai encarar a alemã Carina Witthoeft, que despachou a norte-americana Alison Riske por 6/4, 5/7 e 6/3. Já a alemã Sabine Lisicki e a italiana Sara Errani evitaram as surpresas e asseguraram lugar nas oitavas. Lisicki bateu a checa Barbora Strycova por 7/6 (7/3) e 6/4, enquanto Errani superou a norte-americana Madison Brengle por 6/3, 2/6 e 6/3.