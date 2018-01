Halep e Kvitova são eliminadas no Torneio de Wuhan

Número 2 do mundo, a romena Simona Halep foi surpreendida pela britânica Johanna Konta, que iniciou a sua participação em Wuhan ainda não qualifying e agora se garantiu nas quartas de final ao bater a principal candidata ao título por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 7/5, em 2 horas e 17 minutos.

O duelo teve 21 break points, sendo 14 para Konta, que aproveitou cinco deles e perdeu o seu saque em quatro, além de vencido os últimos seis games da partida. A britânica agora terá pela frente a norte-americana Venus Williams, número 24 do mundo, que superou a espanhola Carla Suárez Navarro, décima colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1 hora e 29 minutos.

Vice-campeã do US Open, torneio em que foi algoz da norte-americana Serena Williams, a italiana Roberta Vinci voltou a aprontar. Dessa vez, a número 18 do mundo derrotou a checa Petra Kvitova, quarta colocada no ranking da WTA e atual campeã em Wuhan, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/2, em 1 hora e 30 minutos.

Agora Vinci vai disputar uma vaga nas semifinais diante de outra tenista checa. A italiana terá pela frente Karolina Pliskova, número 12 do mundo, que venceu a ucraniana Elina Svitolina por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/4 e 6/4.

A espanhola Garbiñe Muguruza avançou às quartas de final em Wuhan com uma virada e um "pneu". A vice-campeã de Wimbledon e número 8 do mundo bateu a sérvia Ana Ivanovic, nona colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/1 e 6/0. Sua próxima adversária será a eslovaca Anna Karolina Schmiedlova, número 29 do mundo, que aplicou 6/4 e 6/2 na francesa Kristina Mladenovic.

Já a alemã Angelique Kerber, número 13 do mundo, está nas quartas de final após bater a italiana Camila Giorgi, 33ª colocada no ranking, por 2 sets 0, com parciais de 6/2 e 6/4.