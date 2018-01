Halep e Pennetta se credenciam para as quartas do US Open

A romena Simona Halep resistiu bem ao poderoso saque de Sabine Lisicki e garantiu seu lugar nas quartas de final do US Open, nesta segunda-feira. A número dois do mundo buscou a virada para superar a alemã por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (6/8), 7/5 e 6/2, em 2h38min.

Para avançar, Halep contou a irregularidade de Lisicki tanto no saque quanto no fundo de quadra. A alemã, conhecida pelos aces em quadras duras, acertou apenas dois nesta segunda. E cometeu seis duplas faltas. Para piorar, registrou nada menos que 72 erros não forçados. Suas 37 bolas vencedoras não foram suficientes para equilibrar o duelo no segundo e terceiro set.

Quase metade dos erros foi cometida ainda no set inicial, vencido pela própria Lisicki. A alemã perdeu o embalo na segunda parcial, com o crescimento de Halep e o cansaço diante do forte calor de Nova York nesta época do ano. O desgaste causou cãibras, que tornaram o terceiro set quase um passeio da romena.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Confirmando o favoritismo, Halep se credenciou para o duelo com Victoria Azarenka, finalista duas vezes no US Open. Mais cedo, a bielo-russa eliminou a local Varvara Lepchenko em sets diretos.

Feliz com a boa vitória, Halep até desistiu de jogar as duplas mistas nesta segunda, ao lado do compatriota Horia Tecau. Assim, garantiram na semifinal a parceria formada pela suíça Martina Hingis e pelo indiano Leander Paes.

Ainda nesta segunda a italiana Flavia Pennetta surpreendeu ao eliminar a australiana Samantha Stosur. Exibindo grande tênis, a tenista de 33 anos superou a rival de 31, campeã em Nova York em 2011, por duplo 6/4. Com o resultado, Stosur manteve o jejum de não alcançar a fase de quartas de final de um Grand Slam desde 2012.