Halep perde set, mas vence checa e fatura título em Shenzhen

Atual número 1 do mundo, a tenista romena Simona Halep sofreu mais do que o esperado para vencer a checa Katerina Siniakova e faturar o título do Torneio de Shenzhen, na China, pela segunda vez na carreira. Na final, a favorita precisou de três sets para superar a rival, 48ª do ranking, por 6/1, 2/6 e 6/0.

O triunfo teve sabor de vingança para a líder do ranking porque, no ano passado, ela foi eliminada na competição chinesa justamente pela checa, nas oitavas de final. Siniakova, por sinal, foi a campeã no ano passado. Porém, não conseguiu defender o título neste sábado.

Halep, que levantou o troféu em 2015, exibiu uma atuação irregular na quadra dura de Shenzhen na final deste sábado. Arrasou a rival no set inicial, mas sofreu forte queda de rendimento na parcial seguinte. Se no primeiro não teve o saque ameaçado, no segundo sofreu três quebras.

A reação veio fulminante, com um "pneu" no terceiro set. Halep obteve três quebras de saque em sequência e atropelou a adversária, conquistando o título.

A final deste sábado foi disputada com atraso de seis horas por causa da chuva. Para evitar maiores atrasos na programação, a organização decidiu realizar a partida decisiva em quadra coberta, ao contrário do que vinha acontecendo nos jogos anteriores do torneio.