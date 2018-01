Halep reassume 2º lugar do ranking, com metade dos pontos de Serena

Campeã em Cincinnati (EUA), na semana passada, e dos três Grand Slam já realizados nesta temporada, Serena Williams está cada vez mais disparada na liderança do ranking mundial da WTA (Associação das Tenistas Profissionais). Enquanto isso, uma disputa à parte decide a segunda colocada - primeira entre as ''mortais''. Tal posto voltou a ser da romena Simona Halep, vice em Cincinnati, que não ocupava o segundo lugar desde maio.

Halep, de 23 anos, ultrapassou por apenas 95 pontos a russa Maria Sharapova, que não joga desde a semifinal de Wimbledon por conta de uma lesão na perna direita. Também houve mudança no quarto lugar do ranking, agora ocupado pela dinamarquesa Caroline Wozniacki, que trocou de posição com a checa Petra Kvitova, a quinta colocada.

A vantagem de Serena Williams para as demais enorme. A norte-americana soma 12.721 pontos, mais do que o dobro de Halep. A romena e a russa estão na casa dos 6 mil pontos, enquanto Wozniacki e Kvitova ficam na casa de 4 mil pontos. A partir do sexto lugar, ninguém tem mais de que 3.600 pontos.

Entre as 10 primeiras colocadas do ranking mundial atualizado nesta segunda-feira, só Serena Williams e Lucie Safarova (em sexto) mantiveram os postos da semana passada. A servia Ana Ivanovic assumiu o sétimo lugar, ultrapassando a checa Karolina Pliskova e a espanhola Garbiñe Muguruza.

Sem jogar desde a entrada de agosto, Teliana Pereira manteve o 53.º lugar do ranking mundial e segue como única brasileira no Top 100. Bia Haddad, em 167.º e Gabriela Cé, no 247.º lugar, também ficaram estáveis na lista, sem mudança de pontuação.

Confira a lista das 20 primeiras colocadas do ranking:

1º - Serena Williams (EUA), 12.721 pontos

2º - Simona Halep (Romênia), 6.130

3º - Maria Sharapova (Rússia), 6.035

4º - Caroline Wozniacki (Dinamarca), 4.735

5º - Petra Kvitova (República Checa), 4.526

6º - Lucie Safarova (República Checa), 3.350

7º - Ana Ivanovic (Sérvia), 3.500

8º - Karolina Pliskova (República Checa), 3.335

9º - Garbiñe Muguruza (Espanha), 3.245

10º - Carla Suárez Navarro (Espanha), 3.190

11º - Angelique Kerber (Alemanha) 3.150

12º - Belinda Bencic (Suíça), 3.035

13º - Ekaterina Makarova (Rússia), 2.920

14º - Timea Bacsinszky (Suíça), 2.896

15º - Agnieszka Radwanska (Polônia), 2.760

16º - Sara Errani (Itália) 2.610

17º - Elina Svitolina (Ucrânia), 2.530

18º - Andrea Petkovic (Alemanha), 2.450

19º - Madison Keys (EUA), 2.275

20º - Victoria Azarenka (Biel-Rússia), 2271

----------

53º - Teliana Pereira (BRASIL), 1.034

167º - Beatriz Haddad Maia (BRASIL), 311

247º - Gabriela Cé (BRASIL), 183