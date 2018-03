Halep supera croata na estreia em torneio na Rússia

Eliminada na sua partida de estreia no Aberto da Austrália, Simona Halep se recuperou ao abrir sua participação no Torneio de São Petersburgo com vitória. Nesta quarta-feira, a número 4 do mundo superou a croata Ana Konjunh, 39ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/2), em 1 hora e 37 minutos.

Halep oscilou em quadra, tanto que perdeu o seu saque três vezes, mas como converteu quatro break points, conseguiu assegurar a vitória e a passagem às quartas de final do evento russo do qual é a primeira cabeça de chave.

A próxima adversária de Halep em São Petersburgo já está definida e será a russa Natalia Vikhlyantseva. Convidada da organização, a número 115 do mundo surpreendeu nesta quarta-feira ao superar a compatriota Daria Kasatkina, 27ª colocada no ranking, por 7/6 (7/4) e 6/2.

Outra tenista russa garantida nas quartas de final é Svetlana Kuznetsova. A número 8 do mundo derrotou a australiana Daria Gavrilova, 26ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, em 1 hora e 21 minutos. Sua próxima rival será a casaque Yulia Putintseva, número 34 do mundo, que superou a alemã Annika Beck (67ª) por 6/4 e 6/0.

Ainda pela primeira rodada do Torneio de São Petersburgo, no duelo entre medalhistas de ouro na Olimpíada do Rio, a russa Elena Vesnina, número 16 do mundo, fez 6/3 e 6/1 na compatriota Ekaterina Makarova (37ª). Agora ela medirá forças com a francesa Alize Cornet.