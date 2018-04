Halep vence e vai às quartas em Bucareste; Schiavone abandona

Maior esperança da torcida romena, a local Simona Halep venceu mais uma nesta quinta-feira e se garantiu nas quartas de final do Torneio de Bucareste. A principal favorita ao título avançou na chave ao derrotar a búlgara Isabella Shinikova por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

A próxima adversária da atual número 5 do mundo será a montenegrina Danka Kovinic, que avançou ao superar a russa Polina Leykina nesta quinta, pelo placar de 6/3 e 6/2. Halep, única representante da casa ainda viva na chave, foi a campeã da primeira edição do torneio romeno, em 2014 - no ano seguinte, não participou.

Outro confronto das quartas de final terá a italiana Sara Errani e a letã Anastasija Sevastova. Errani contou com abandono da veterana Francesca Schiavone, em duelo de italianas, para avançar após levar um susto.

Schiavone desistiu antes do início do terceiro set, após vencer a primeira parcial por 6/1. No segundo set, Errani levou a melhor por 6/2. Schiavone abandonou a partida em razão de uma lesão no ombro direito. Já Anastasija Sevastova bateu a local Patricia Tig por duplo 6/2 para alcançar as quartas de final.

SUÍÇA - No Torneio de Gstaad, a chuva deu uma trégua nesta quinta-feira e a organização pôde enfim finalizar outras partidas da primeira rodada. E, entre as estreantes, a sérvia Jelena Jankovic decepcionou ao ser batida por uma jovem local de apenas 16 anos. Rebeka Masarova eliminou a cabeça de chave número dois com parciais de 1/6, 6/4 e 6/2.

Outra a cair de forma precoce na competição suíça foi a veterana local Patty Schnyder. De volta ao circuito, ela foi derrotada pela checa Katerina Siniakoa por 2/6, 7/5 e 6/4. Em outros jogos desta quinta, a alemã Carina Witthoeft superou a local Stefanie Voegele por 6/4, 4/6 e 6/1, enquanto a também local Viktorija Golubic despachou a alemã Mona Barthel por 2/6, 6/1 e 7/5.