Halep vence húngara com facilidade e vai às quartas de final de torneio chinês

Com o triunfo obtido em apenas uma 1h06min, Halep se credenciou para enfrentar na próxima fase a checa Denisa Allertova, que em outro jogo do dia superou a sérvia Bojana Jovanovski por 6/3 e 7/6 (7/5).

Embora tenha aplicado um "pneu" (6/0) para fechar o jogo desta quarta, Halep exibiu instabilidade no primeiro set do jogo com Babos. Ele chegou a ter o saque quebrado por duas vezes, mas converteu três de sete break points para fechar a primeira parcial em 6/4. Depois, porém, confirmou todos os seus serviços e aproveitou as três chances que teve de ganhar games no saque da adversária para liquidar o confronto de forma arrasadora.

Além de Halep, todas as outras favoritas que foram para a quadra nesta quarta confirmaram favoritismo. Entre elas está a italiana Sara Errani, terceira cabeça de chave, que sofreu, mas derrotou a chinesa Kai-Lin Zhang por 2 sets a 1, de virada, com 6/7 (6/8), 6/4 e 6/2.

Outra a vencer foi a sérvia Jelena Jankovic, quarta pré-classificada e ex-líder do ranking mundial, que superou a italiana Francesca Schiavone por 2 sets a 1, com 7/5, 4/6 e 6/4. E a próxima rival da hoje 25ª tenista do mundo será a russa Svetlana Kuznetsova, quinta cabeça de chave, que atropelou a polonesa Urszula Radwanska com parciais de 6/0 e 6/1.

Também garantidas nas quartas de final estão a romena Monica Niculescu e a chinesa Saisai Zheng, respectivas sexta e oitava cabeças de chave. A primeira delas passou pela sueca Rebecca Peterson por 6/3 e 6/2, enquanto a segunda eliminou a estoniana Anett Kontaveit com parciais de 6/1 e 7/6 (13/11).

Niculescu, por sinal, será a próxima adversária da belga Yanina Wickmayer, que nesta quarta eliminou a porto-riquenha Monica Puig por 6/3 e 6/4. Já Zheng medirá forças na próxima fase com Sara Errani.