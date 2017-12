Halep vence Jankovic e avança na estreia em torneio na China

Duas principais candidatas ao título do Torneio de Shenzhen, a polonesa Agnieszka Radwanska e a romena Simona Halep enfrentaram dificuldades e precisaram jogar três sets cada para triunfarem na estreia no evento chinês, nesta segunda-feira.

Número 4 do mundo, Halep ficou em quadra por 1 hora e 47 minutos até garantir o seu triunfo sobre a sérvia Jelena Jankovic, ex-líder do ranking da WTA e hoje apenas a 55ª colocação na lista. Ela triunfou por 2 a 1, com parciais de 6/1, 3/6 e 6/3, tendo obtido quatro quebras de serviço, contra apenas duas da sua oponente. Nas oitavas de final, Halep terá pela frente a checa Katerina Siniakova, número 53 do mundo, que nesta segunda passou pela chinesa Shuai Peng (6/3 e 7/5).

Principal candidata ao título em Shenzhen, Radwanska teve ainda mais dificuldades. A terceira colocada no ranking da WTA salvou três match points antes de assegurar o seu triunfo sobre a chinesa Duan Yingying, a número 103 do mundo, por 6/2, 6/7 (4/7) e 7/5, em 2 horas e 23 minutos. A sua próxima adversária vai ser a romena Sorana Cirstea (80ª).

Outra Top 10 a jogar no torneio chinês, a britânica Johanna Konta avançou com facilidade. Em apenas 56 minutos, a número 10 do mundo derrotou a turca Cagla Buyukakcay, 82ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/0. Nas oitavas de final, ela vai duelar com a norte-americana Vânia King (77ª).

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já as outras duas cabeças de chave que entraram em quadra nesta segunda-feira - Timea Babos e Anastasija Sevastova - não tiveram o mesmo desempenho e foram eliminadas na China. Número 28 do mundo, a húngara Babos perdeu de virada (1/6, 7/5 e 6/2) para a sérvia Nina Stojanovic (142ª). Já a letã Sevastova (34ª) caiu para a checa Kristyna Pliskova (60ª) por 1/6, 6/3 e 7/6.

Também nesta segunda-feira, a tunisiana Ons Jabeur, a italiana Camila Giorgi, a taiwanesa Chang Kai-Chen e a chinesa Zheng Saisai estrearam com vitória no Torneio de Shenzhen.