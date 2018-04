Hanescu é eliminado na estreia no Torneio de Bucareste O romeno Victor Hanescu foi eliminado na sua partida de estreia no Torneio de Bucareste, disputado em quadras de saibro. Cabeça de chave número 1, ele perdeu para o espanhol Oscar Hernandez por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/4, em 1 hora e 53 minutos. Hernandez vai enfrentar o argentino Maximo Gonzalez na segunda rodada.