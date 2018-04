Hantuchova decepciona é eliminada do Torneio de Seul

A eslovaca Daniela Hantuchova, cabeça de chave número 1 do Torneio de Seul, foi eliminada da competição nesta sexta-feira ao cair diante da japonesa Kimiko Date Krumm por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/3), 4/6 e 6/4, pelas quartas de final na Coreia do Sul.

Com o triunfo, Date Krumm irá enfrentar na semifinal do torneio coreano a russa Maria Kirilenko, que venceu a compatriota Vera Dushevina por 2 sets a 0, com 7/5 e 7/6 (7/5), também nesta sexta-feira.

Outros dois confrontos foram disputados nesta sexta-feira e definiram a outra semifinal em Seul. A alemã Anna-Lena Gronefeld bateu Chan Yung-Jan, de Taipei, por 6/0, 2/6 e 7/5, e jogará por uma vaga na decisão contra a espanhola Anabel Medina Garrigues, que superou a eslovaca Magdalena Rybarikova por 2 sets a 0, com duplo 6/3.