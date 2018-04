Hantuchova derruba bicampeã Zvonareva e decide título A eslovaca Daniel Hantuchova surpreendeu neste sábado ao eliminar a russa Vera Zvonareva, atual número três do mundo, na semifinal do Torneio de Pattaya, na Tailândia, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/4. Zvonareva buscava seu terceiro título consecutivo na competição.