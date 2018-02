Hantuchova e Kuznetsova fazem a final de Indian Wells A eslovaca Daniela Hantuchova e a russa Svetlana Kuznetsova garantiram nesta sexta-feira a classificação para a final do Masters Series de Indian Wells, nos Estaods Unidos. Campeã da edição de 2002 do torneio, Hantuchova venceu a chinesa Li Na por 2 sets a 1, nesta sexta-feira, com parciais de 7/5, 4/6 e 6/1. Já Kuznetsova bateu a austríaca Sybille Bammer também por 2 a 1 - 6/7 (5-7), 6/4 e 6/1. Quarta colocada no ranking da WTA, Kuznetsova, de 21 anos, busca o nono título na sua carreira - o mais importante foi o US Open, em 2004. Aos 23 anos, Hantuchova, 18.ª do mundo, joga por seu segundo título como profissional. As duas já se enfrentaram sete vezes, e a vantagem é de Kuznetsova, com cinco vitórias.