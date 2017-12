Hantuchova fará a final com Clijsters A tenista eslovaca Daniela Hantuchova fará a final do Torneio de Filderstadt, na Alemanha, contra a belga Kim Clijsters. Nas semifinais disputadas neste sábado, Hantuchova derrotou a russa Elena Dementieva por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, enquanto que Clijsters ganhou da francesa Amelie Mauresmo por 2 a 1 (3/6, 6/3 e 7/5).