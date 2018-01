Henin abandona e Clijsters é campeã Numa reedição da final de Roland Garros, o título do torneio de Rosmalen, na Holanda, ficou desta vez com a belga Kim Clijsters, beneficiada neste sábado pelo abandono de sua compatriota Justine Henin. A atual campeã do Aberto da França venceu o primeiro set por 7-6 e perdia o segundo por 3 games a 0, quando deixou a quadra, com dores no pulso esquerdo, depois de perder o equilíbrio e cair no chão. A desistência foi justificada pela tenista como cautela diante da proximidade do torneio de Wimbledon, que começa nesta segunda-feira, em piso de grama.