Henin anuncia sua volta às quadras Ex-número 1 do mundo e medalha de ouro na Olimpíada de Atenas, a tenista belga Justine Henin anunciou que voltará ao circuito da WTA no Torneio de Miami, a partir do dia 23 de março. Ela sofreu uma série de problemas físicos e está afastada das quadras desde setembro, justamente quando marcava seu retorno após outro período de afastamento e, mesmo sem muita preparação, foi campeã olímpica. Entre os brasileiros, depois da disputa da Copa Davis na última semana, Ricardo Mello e Flávio Sarreta já se preparam para a volta ao circuito. Ricardo Mello segue nesta terça-feira para os Estados Unidos, onde jogará o Masters Series de Indian Wells. Já Saretta disputará, na próxima semana, o Challenger de Salinas, no Equador.