Henin arrasa Vaidisova na grama do torneio de Eastbourne

A belga Justine Henin arrasou a checa Nicole Vaidisova, nesta quinta-feira, na grama do torneio de Eastbourne, na Inglaterra, preparativo para Wimbledon. A número um do mundo precisou de apenas 57 minutos para eliminar a jovem musa checa por um duplo 6/2 e avançou para a semifinal da competição, onde enfrentará a vencedora do confronto entre a russa Elena Dementieva e a francesa Marion Bartoli. Com a vitória, Henin ampliou para três a zero seu retrospecto contra Vaidisova, e sem perder um set sequer. Assim, a belga segue buscando o melhor ritmo para a disputa de Wimbledon, na próxima segunda-feira. O Grand Slam britânico é o único que falta para Henin.