Henin atropela Ivanovic e ganha 4.º título em Roland Garros

Sem precisar fazer muito esforço, a belga Justine Henin, cabeça-de-chave número um, conquistou neste sábado o quatro título do Grand Slam de Roland Garros - o terceiro consecutivo -, ao massacrar a jovem sérvia Ana Ivanovic por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2. O resultado mantém a atleta de 25 anos no topo do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (WTA), uma vez que estava sendo ameaçada de perder a posição para a russa Maria Sharapova, eliminada nas semifinais. "É surreal ganhar para três vezes seguidas esse título", disse Hardene, que soma agora 29 vitórias em 31 partidas no ano. "Estou me esforçando para conseguir sempre o máximo. Esta foi a minha melhor campanha no torneio. Ataquei bem ao subir para a rede", acrescentou. Henin igualou o feito da norte-americana Mônica Seles, última a ganhar o Grand Slam francês por três edições consecutivas (1990, 1991, 1992). A tenista européia, no entanto, ainda está três títulos atrás da também norte-americana Chris Evert Lloyd, maior ganhadora da competição - ela foi campeã em 1974, 1975, 1979, 1980, 1983, 1985 e 1986. A segunda maior vencedora é a alemã Steffi Graf, com seis (1987, 1988, 1993, 1995, 1996 e 1999). A belga, que havia ficado fora do Aberto da Austrália no inicio da temporada devido ao seu divórcio - chegou até a renunciar ao sobrenome Hardenne -, soma agora quatro títulos neste ano. Ela já havia triunfado nos Torneios de Dubai (Emirados Árabes Unidos), Doha (Catar) e Varsóvia (Polônia). Antes da vitória deste sábado, a belga só havia jogado apenas uma vez com Ivanovic, sétima colocada do ranking mundial, pelo circuito. O jogo anterior aconteceu em 2005, nas semifinais em Varsóvia. "Ela jogou uma partida fabulosa, meu saque não funcionou. Comecei bem, mas estava nervosa e não consegui controlar o meu serviço", comentou a sérvia. "Isso é um sonho [ter chegado à final]. Quero agradecer à organização, aos árbitros e aos gandulas. Este é o meu torneio favorito", acrescentou a jovem de 19 anos.