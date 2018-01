Henin conquista título de Dubai A tenista belga Justine Henin conquistou neste sábado o título do Torneio de Dubai, nos Emirados Árabes, que distribuiu US$ 585 mil em prêmios. Cabeça-de-chave número 1 da competição, ela derrotou na final a norte-americana Monica Seles, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (7/4) e 7/5. Aos 20 anos, Henin chega assim ao 7º título de sua carreira.