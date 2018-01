Henin: de volta aos bons tempos Esta quinta-feira será o dia das mulheres em Roland Garros, com as semifinais entre Justine Henin-Hardenne enfrentando Nadia Petrova, a partir das 14 horas (9 horas de Brasília) e Mary Pierce x Elena Lkhotseva, na partida de fundo. No dia em que comemora o 23º aniversário, Justine Henin volta a viver seus grandes momentos. Campeã em Roland Garros em 2003, a belga passou por uma série de adversidades, com sérios problemas de saúde e lesões musculares. Desde seu retorno às quadras, em março desse ano, revela uma impressionante performance. Ganhou 25 jogos, perdeu apenas 1 - nas quartas-de-final de Miami, para Maria Sharapova, a quem vingou-se agora em Paris - e conquistou os títulos de Charleston, Varsóvia e Berlim. Está há 22 partidas sem perder no saibro. Sua adversária chega pela segunda vez as semifinais de Paris. Seu grande ano foi em 2003, quando venceu Monica Seles, Jennifer Capriati e Vera Zvonareva. A outra semifinal terá a última esperança francesa da competição, Mary Pierce que, aos 30 anos, quando ninguém mais dava nada por ela, chega novamente a uma semifinal em Paris. Já foi campeã em 2000. Com a força da torcida, e depois de eliminar com categoria a número 1 do mundo, a norte-americana Lindsay Davenport, Pierce entre em quadra nesta quinta-feira como favorita diante de Elena Likhovtseva.