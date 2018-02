Henin derrota Chakvetadze e garante vaga na final de Miami Com facilidade, a tenista belga Justine Henin derrotou nesta quinta-feira a russa Anna Chakvetadze por 2 sets a 0 (6/2 e 6/3), pelas semifinais do WTA de Miami, competição disputada em quadra de cimento que distribui quase R$ 9 milhões em prêmios. Número um do mundo, Henin precisou de apenas 1h11 para passar pela rival, que ocupa a 11.ª posição no ranking. Foi a segunda vitória da belga sobre Chakvetadze - elas já haviam se enfrentado em Wimbledon, no ano passado. Henin teve cinco aces na partida, contra nenhuma da russa. Aos 24 anos, Henin busca o 32.º título na carreira e o terceiro só neste ano - já ganhou em Dubai e Doha. Ela terá como rival na final a vencedora do duelo entre a norte-americana Serena Williams, atual campeã do Aberto da Austrália, e a surpreendente israelense Shahar Peer, 16.ª do ranking.