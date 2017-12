Henin derrota Serena no esperado duelo do Aberto da França

A belga Justine Henin impôs sua condição de atual bicampeã de Roland Garros e, nesta terça-feira venceu o esperado duelo contra a norte-americana Serenna Williams por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, e se classificou para as semifinais do torneio. A tenista número um do mundo tenta o quarto título do Aberto da França e na próxima fase tem pela frente Jelena Jankovic. A sérvia bateu também nesta terça a checa Nicole Vaidisova. Com a vitória, Henin repetiu o polêmico triunfo sobre Serena nas semis de Roland Garros, em 2003. Na ocasião, a norte-americana chegou a acusar a torcida francesa de racista, pois foi alvo de constante vaias e saiu da quadra central chorando. Nesta terça, a belga não deu chances a sua adversária. Ela quebrou o saque de Serena logo no primeiro game e só cedeu sete pontos em seu serviço, tendo de salvar apenas um break point. No segundo set a história se repetiu. A belga começou quebrando o saque, mas diferente da primeira série, a norte-americana devolveu logo em seguida. Porém, Henin conseguiu mais duas quebras e fechou a partida com um 6/3.