Henin desiste das Olimpíadas de Pequim por causa da poluição

Atual campeã olímpica, a belga Justine Henin não irá defender a sua medalha de ouro no próximo ano na China. Por causa da poluição do ar em Pequim, a tenista número 1 do mundo revelou nesta terça-feira em Madri, que irá desistir da competição. Veja também: Na estréia no Masters da WTA, Henin vence Chakvetadze "Para mim vai ser frustrante, mas há alguns meses estou sofrendo com asma. Passei mal em Nova York, durante do US Open, e não quero ter o mesmo problema em Pequim." Na sua estréia no Sony Ericsson Championships não faltou fôlego para a pequena belga, de 1,58m e 57 quilos. Venceu a russa Anna Chakvetadze por 6/1 e 7/6 (4) para assumir a liderança do grupo amarelo, do torneio que reúne as oito melhores da temporada e distribui US$ 3 milhões (aproximadamente R$ 5,1 milhões). Este ano, Justine Henin já conquistou nove títulos incluindo dois Grand Slams, em Roland Garros e Wimbledon. Com a vitória sobre Chakvetadze aumentou para 21 a série de partidas sem vencer. Terá ainda pela frente na fase de classificação em Madri - round robin - Serena Williams e Jelena Jankovic. E no jogo entre as maiores beldades do tênis, Maria Sharapova mostrou estar em boa forma, apesar da ameaça da lesão no ombro, e estreou com vitória au superar Daniela Hantuchova por 6/4 e 7/5.