Henin é campeã em Roland Garros Com uma técnica refinada, longe do tênis força das irmãs Williams, a belga Justine Henin-Hardenne fez história neste sábado, em Roland Garros, ao transformar-se na primeira jogadora de seu país a levantar um troféu de um torneio de Grand Slam. Na decisão toda belga, derrotou Kim Cljisters por 6/0 e 6/4 num jogo que mostrou toda a sua eficiência. Pelo título, ganhou um prêmio de 819 mil euros, deixando Cljisters com 409 mil euros, mas pode mostrar uma nova tendência no tênis feminino. Justine Henin esteve segura e forte desde o início da partida e comprovou que sua vitória nas semifinais sobre a líder do ranking feminino, Serena Williams, não foi um acidente. Nesta final, voltou a mostrar um jogo bonito e capaz de grandes conquistas como esta de Roland Garros. No primeiro set ele precisou de apenas 26 minutos para marcar 6/0.