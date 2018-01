Henin é campeã em Roland Garros Numa partida surpreendentemente fácil, a tenista belga Justine Henin-Hardenne venceu a francesa Mary Pierce por 2 sets a 0, e conquistou neste sábado o título do Torneio de Roland Garros. As parciais não deixam dúvida sobre a superioridade de Henin. Cabeça-de-chave número 10, a belga venceu com fáceis 6/1 e 6/1. Este foi o seu segundo título em Roland Garros. Já havia vencido em 2003. Com o título em Paris, Henin consolida um retorno notável às quadras depois de uma contusão grave que a deixou inativa por sete meses. Nesta temporada, a belga já ganhou os torneios de Charleston, Varsóvia e Berlim. Desde a sua volta, em março deste ano, ela acumulou um recorde de 24 vitórias consecutivas no saibro e caminha firme para retomar o posto de número 1 do ranking da WTA, hoje com a norte-americana Lidsay Davenport. Este é o seu quarto título de Henin em torneios do Grand Slam. Antes havia vencido o Aberto da Austrália e o US Open (EUA). A veterana Mary Pierce, de 30 anos, campeã em 2.000, estava desapontada com sua performance. Chorando muito, ela quase não conseguiu falar ao final da partida. ?Eu fiz o melhor que pude, mas tenho de reconhecer a superioridade de Justine. Eu poderia jogar melhor, mas acho que não teria condições de derrotá-la?, disse ela. ?Eu queria muito esse título, mas me sinto orgulhosa por ter chegado a uma final de Roland Garros pela terceira vez na carreira. Isso é muito?, avaliou. A final masculina do torneio está marcada para este domingo, entre o espanhol Rafael Nadal e o argentino Mariano Puerta.