Henin e Capriati vão à semifinal no Catar Deu a lógica nas quartas-de-final do Torneio do Catar, disputado em Doha e com prêmios de US$ 600 mil. As favoritas Justine Henin, da Bélgica, e Jennifer Capriati, dos Estados Unidos, venceram seus jogos e passaram para a semifinal. Cabeça-de-chave número 1 do torneio, Henin derrotou a francesa Nathalie Dechy por 6/1 e 7/5. Agora, sua próxima adversária será a russa Svetlana Kuznetsova, que eliminou a norte-americana Meghann Shaughnessy por 4/6, 6/1 e 6/3. Já Capriati, que é a cabeça-de-chave número 2 no Catar, passou pela italiana Silvia Farina Elia com a vitória por 7/6 (8/6) e 6/1. Para buscar vaga na final, ela terá agora de ganhar da russa Anastasia Myskina, que derrotou a chinesa Jie Zheng por 6/2 e 7/5.