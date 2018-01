Henin e Clijsters avançam em Varsóvia As tenistas belgas Justine Henin-Hardenne e Kim Clijsters surpreenderam as favoritas e passaram para a semifinal do Torneio de Varsóvia, na Polônia. Nesta sexta-feira, Henin derrotou a suíça Patty Schnyder, que era cabeça-de-chave número 4 do torneio, por 6/1 e 6/2. Ela irá enfrentar agora a sérvia Ana Ivanovic, que derrotou a francesa Nathalie Dechy por 7/6 (7/2) e 6/4. Já Clijsters passou pela russa Elena Bovina, que era a cabeça-de-chave número 5 do torneio, ao fazer 7/6 (7/4) e 6/3. Sua próxima adversária será a russa Svetlana Kuznetsova, que ganhou da italiana Silvia Farina Elia por 6/3 e 6/4.