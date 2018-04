Henin e Clijsters comemoram reencontro em decisão As belgas Justine Henin e Kim Clijsters comemoraram muito a vaga na decisão do Torneio de Brisbane, primeira competição do calendário da WTA em 2010. Elas festejaram não apenas a conquista de um lugar na final, mas o fato de poderem se reencontrar no circuito profissional de tênis. As duas deixaram o esporte quando viviam o auge de suas carreiras, depois de vários títulos e de chegarem o topo do ranking.