Henin e Clijsters decidem título no Torneio de Brisbane

AP

BRISBANE - O Torneio de Brisbane, primeira competição oficial de 2010 no calendário da WTA, terá a final que todos os fãs do tênis esperavam. Nesta sexta-feira, as belgas Justine Henin e Kim Clijsters venceram suas partidas na semifinal e garantiram lugar na decisão.

Clijsters, que entrou na competição como cabeça de chave número 1, chegou à final após vencer a alemã Andrea Petkovic por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

A compatriota Henin também não teve dificuldades para derrotar a sérvia Ana Ivanovic, com parciais de 6/3 e 6/2, e chegar à decisão do primeiro torneio oficial de que participa desde 2008.

Além da nacionalidade e da facilidade com que passaram pelas semifinais, Henin e Clijsters têm muito em comum. Ambas já ocuparam o topo do ranking mundial, e anunciaram aposentadoria ainda jovens, no auge da carreira.

"Acho que ninguém, em nenhum lugar do mundo, especialmente na Bélgica, mesmo entre nossos amigos e treinadores... Poderia imaginar ver esse confronto novamente", disse Clijsters.

Clijsters retomou o caminho do tênis profissional em 2009, e venceu o único Grand Slam desde então, o US Open. Henin, talvez empolgada pelo retorno da colega, anunciou que voltaria às competições neste ano, e faz sua reestreia em Brisbane.

"Tivemos ótimas disputas ao longos de muitos anos. Mas desde então várias coisas aconteceram com ela, e também comigo. Por isso agora vamos nos enfrentar em situações diferentes", disse Henin.