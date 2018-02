Henin e Clijsters estréiam com vitória no Masters de Miami Duas das principais favoritas ao título, as belgas Justine Henin e Kim Clijsters, estrearam nesta sexta-feira com vitória na chave feminina do Masters Series de Miami. O torneio, que distribui um total de US$ 6,9 milhões em prêmios, é considerado o quinto mais importante do tênis, atrás apenas dos quatro do Grand Slam. Apesar de ter assumido a liderança do ranking mundial na última segunda-feira, ultrapassando a russa Maria Sharapova, Henin é a cabeça-de-chave número 2 em Miami - as cabeças-de-chave foram definida na semana passada. Mesmo assim, a tenista belga estreou já na segunda rodada do torneio e ganhou fácil, ao fazer 6/4 e 6/1 na norte-americana Vania King. Cabeça-de-chave número 4, Clijsters também estreou direto na segunda rodada. E venceu a japonesa Akiko Morigami por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/0 e 6/0. Em outros jogos desta sexta-feira, pela chave feminina, a sérvia Jelena Jankovic derrotou a chinesa Peng Shuai por 6/2 e 6/4, a russa Dinara Safina venceu a norte-americana Laura Granville por duplo 6/1, a chinesa Li Na ganhou da austríaca Tamira Paszek por 6/2 e 6/0 e a russa Vera Zvonareva eliminou a norte-americana Meilen Tu por 6/4 e 6/2.