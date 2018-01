Henin e Clijsters fazem final na Austrália As belgas Kim Clijsters e Justin Henin-Hardenne vão disputar sábado a final feminina do Aberto da Austrália. As duas fizeram a final de Roland Garros e do Aberto dos Estados Unidos no ano passado. Justin Henin venceu os dois torneios. Na madrugada de hoje, em Melbourne, Clijsters chegou à final do Aberto da Austrália ao vencer a suiça Patty Schnyder por 6/2 e 7/6 (2), enquanto a número 1 do mundo, Henin-Hardenne, passou pela colombiana Fabiola Zuluaga com um duplo 6/2.