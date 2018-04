Henin e Clijsters vencem e vão à semifinal em Brisbane

De volta ao circuito profissional após um ano e oito meses afastada das competições, a belga Justine Henin precisou jogar por duas horas e 21 minutos para vencer a húngara Melinda Czink por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 7/6, nesta quinta-feira, e avançar às semifinais do Torneio de Brisbane.

Com o triunfo obtido sobre a sétima cabeça de chave da competição australiana, Henin jogará por uma vaga na decisão contra Ana Ivanovic. Classificada como terceira maior favorita do torneio, a sérvia passou à semifinal ao bater a russa Anastasia Pavlyuchenkova por 2 sets a 0, com 6/2 e 7/6. Com isso, Henin e Ivanovic travarão um confronto entre ex-líderes do ranking mundial.

Outra grande favorita que venceu nesta quinta-feira e assegurou um lugar na semifinal foi a belga Kim Clijsters, primeira cabeça de chave. Ela sofreu para superar a checa Lucie Safarova por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 0/6 e 6/4, em uma hora e 25 minutos de partida.

Mas, se Henin, Clijsters e Ivanovic confirmaram o seu favoritismo e avançaram, a eslovaca Daniela Hantuchova, quarta cabeça de chave, deu adeus à competição ao ser derrotada por Andrea Petkovic por 2 sets a 0, com 6/4 e 6/2. Com a vitória, a tenista alemã irá encarar Clijsters por um lugar na decisão.