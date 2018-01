Henin e Davenport fazem duelo na Austrália As quartas-de-final do Aberto da Austrália, o primeiro torneio do Grand Slam na temporada, terá o confronto entre a belga Justine Henin e a norte-americana Lindsay Davenport. O outro duelo já definido reunirá a francesa Amelie Mauresmo e a colombiana Fabiola Zuluaga. As quatro classificadas até o momento foram definidas na madrugada deste domingo, em Melbourne, durante a disputa das oitavas-de-final do torneio. Líder do ranking mundial, Henin ganhou da italiana Mara Santangelo por 6/1 e 7/6 (7/5). Já Davenport derrotou a russa Vera Zveroneva também por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3. No outro duelo, a vaga de Mauresmo veio após vitória sobre a australiana Alcia Molik com um duplo 7/5. E Zuluaga avançou ao derrotar a húngara Aniko Kapros por 2 a 0, com 6/2 e 6/4.