Henin e Davenport na final de Indian Wells Em Indian Wells, além da vitória de Henman sobre Roddick, e do tenista da Georgia, Irakli Labadze, diante do norte-americano James Blake, no feminino, o título será decidido entre a norte-americana Lindsay Davenport - que venceu a francesa Nathalie Dechy por 6/2 e 7/6 (7/4) e a belga Justine Henin-Hardenne, que eliminou a russa Anastasia Myskina por 6/1 e 6/1.