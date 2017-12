Henin e Dokic estréiam com vitória Cabeça-de-chave número 2 do torneio, a tenista belga Justine Henin venceu em sua estréia no US Open, o último Grand Slam da temporada. Nesta terça-feira, em Nova York, ela derrotou a húngara Aniko Kapros por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3. A iugoslava Jelena Dokic foi outra favorita a vencer na primeira rodada. Ela ganhou da suíça Emmanuelle Gagliardi por 6/4 e 6/2. Já a japonesa Ai Sugiyama, cabeça-de-chave número 15 do torneio, derrotou a espanhol Conchita Martinez Granados também por 2 a 0, com 6/1 e 6/0. Em outros jogos do dia, a francesa Mary Pierce eliminou a alemã Stéphanie Gherlein por 6/3 e 6/2, a suíça Marie-Gaianeh Mikaelian venceu a alemão Marlene Weingartner por 6/3 e 6/1 e a japonesa Saori Obata superou a chinesa Tian Tian Sun por 6/2 e 7/5.