Henin é eliminada em Roland Garros A tenista belga Justine Henin decepcionou e foi eliminada nesta quarta-feira, na segunda rodada do Torneio de Roland Garros. Cabeça-de-chave número 1 e atual campeã do torneio, a belga mostrou não estar bem fisicamente e acabou perdendo por dois sets a zero. As parciais foram de 7-5 e 6-4. A francesa Amelie Mauresmo, ao contrário, confirmou o favoritismo e venceu a espanhola Anabel Medina Garrigues por 2 a 1. Cabeça-de-chave número 3, Mauresmo venceu com parciais de 6-0, 4-6 e 6-1. A russa Elena Dementieva foi muito bem e venceu com facilidade a australiana Nicole Pratt num duplo 6/2.