Henin e Kuznetsova vencem em Paris A ex-número 1 do mundo, a belga Justine Henin-Hardenne estreou com vitória, nesta terça-feira, no Torneio de Roland Garros. Cabeça-de-chave número 10, Henin derrotou a espanhol Conchita Martinez por 2 sets a 1, com parciais de 6-0, 4-6 e 6-4. Já a sexta favorita, a russa Svetlana Kuznetsova, não teve problemas e eliminou a francesa Mathilde Johansson por dois sets a zero, num duplo 6-1. A argentina Gisela Dulko também avançou ao derrotar a indiana Sania Mirza em dois sets: 6-3 e 6-3. Veja outros resultados da rodada desta terça-feira: Tathiana Garbin (ITA) 2 x 1 Martina Sucha (ESL): 6-7 (8), 6-1 e 6-2. Samantha Stosur (AUS) 2 x 0 Silvija Talaja (CRO): 6-1 e 6-2. Kristina Brandi (PUE) 2 x 1 Youlia Fedossova (FRA): 1-6, 6-3 e 6-2. Nuria Llagostera Vives (ESP) 2 x 1 Ai Sugiyama (JAP): 6-3, 4-6 e 6-4 Magdalena Maleeva (BUL) 2 x 0 Rika Fujiwara (JAP): 6-4 e 6-2 Elena Bovina (RUS) 2 x 0 Maria Vento-Kabchi (VEN): 6-0 e 6-3